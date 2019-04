Parma-Milan highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-Milan highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Tardini’ di Parma, i gialloblù di Roberto D’Aversa sfidano la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Parma in zona medio-bassa di classifica con 35 punti e reduce dal pareggio sul campo del Sassuolo; Milan (55) quarto e proveniente dal successo casalingo sulla Lazio. Nella gara d’andata, vittoria rossonera a San Siro col risultato di 2-1. Adesso è di nuovo Parma contro Milan: emiliani per avvicinare la salvezza, meneghini per rafforzare il quarto posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

PARMA-MILAN 0-1: Suso, sulla destra, affonda e prova il cross: Castillejo si coordina di testa e trova il gol dell’1-0, Sepe non può farci nulla!!!

PARMA-MILAN 1-1: Calcio di punizione perfetto da parte del centrale del Parma!!! Pallone forte e teso, Donnarumma abbozza la parata ma non può farci nulla