Parma: mister Roberto D’Aversa rinnova sino al 2020

Il Parma, ancora in attesa della sentenza relativa agli sms tra Calaiò e De Col, ha annunciato il rinnovo del contratto del proprio tecnico, Roberto D’Aversa.

Il Parma, neopromosso in Serie A, ha ufficializzato il rinnovo del contratto del proprio tecnico Roberto D’Aversa. L’allenatore italiano, sulla panchina della società emiliana dal dicembre 2016, ha prolungato il proprio contratto sino al 2020. Il dilemma, però, per D’Aversa come per i tifosi è quello se il Parma dovrà disputare la Serie A o tornare nella serie cadetta. I Crociati stanno ancora attendendo la sentenza definitiva, prevista entro il 20 luglio, relativa al caso degli sms tra Emanuele Calaiò, giocatore del Parma e Filippo De Col, difensore dello Spezia, prima della sfida tra le due compagini.