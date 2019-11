Parma, parla D’Aversa: «Siamo pochi anche per allenarci» – VIDEO

Parma, D’Aversa prende la parola alla vigilia della trasferta a Firenze: «Siamo pochi anche per allenarci»

Roberto D’Aversa si è espresso alla vigilia della sfida del suo Parma a Firenze contro una lanciata Fiorentina di Montella. «Dal punto di vista fisico stiamo tenendo bene il campo. Le difficoltà numeriche, però, rappresentano una difficoltà anche in allenamento. Ma veniamo da una sconfitta, quindi il nostro pensiero è di andare a prenderci un risultato».

Poi una considerazione su un pacchetto offensivo che pare esprimersi al meglio in trasferta. «Quando c’è campo aperto sfruttiamo al meglio le loro caratteristiche, poi dipende dalle situazioni. Gli infortunati? Pezzella aveva preso una botta, Bruno Alves si è nuovamente fermato in allenamento. Rientra Cornelius tra i convocati ma si è allenato solo oggi, in lista torna anche Gagliolo ma non ha fatto nemmeno un allenamento».