Parma, parla Schiattarella: «Orgoglioso di vestire questa maglia. A livello qualitativo a questa rosa non manca nulla»

Il nuovo centrocampista del Parma Pasquale Schiattarella ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in terra ducale. Di seguito le sue parole.

SENSAZIONI – «Sono molto orgoglioso di essere qui e vestire una maglia prestigiosa e storica, per me è un onore e farò tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo finale con i miei compagni. La Serie B è un campionato che conosco bene, che ho vinto tre volte, ed è sempre un torneo difficile al di là dei nomi che si hanno in rosa. Serve cattiveria, determinazione e ovviamente tanta corsa, altrimenti si fa fatica».

ROSA – «A livello qualitativo a questa rosa non manca nulla, se riusciremo a mettere questi ingredienti sono sicuro che alla fine ce la faremo. Le altre squadre daranno il massimo contro di noi perché tutti vogliono battere il Parma. Sappiamo cosa vogliamo e lavoriamo ogni giorno per migliorarci».

COPPA ITALIA – «Stiamo costruendo un’idea di gioco e durante la settimana bisogna lavorare anche su questo per portarlo in partita. Ben venga che la sconfitta sia arrivata ora, così abbiamo capito i nostri limiti e dagli errori fatti ripartiamo».