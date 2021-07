Passetti: «L’obiettivo del Cagliari rimane la permanenza in Serie A»

Passetti presenta il ritiro di Pejo: «Riabbracceremo i tifosi, obiettivo salvezza». Le dichiarazioni del direttore generale del Cagliari

Con un video diffuso sui propri canali social il Cagliari Calcio ha presentato l’imminente ritiro estivo di Pejo.

Queste le dichiarazioni del dg Mario Passetti: «Siamo molto contenti di tornare a Pejo, è il quinto anno in cui torniamo. Siamo felici ed entusiasti di essere stati ancora una volta invitati e scelti per il nostro ritiro estivo. E’ un rapporto ormai consolidato che va oltre una normale partnership. L’obiettivo quest’anno è sicuramente costruire un gruppo unito che senta di essere una cosa sola e che raggiunga la permanenza in Serie A. La buona notizia è che torneremo a contatto con i nostri tifosi dopo tanti mesi in cui i contatti sono stati solo virtuali. Ci saranno delle amichevoli aperta al pubblico e tante iniziative. Tutto sarà testimoniato attraverso i nostri canali»,