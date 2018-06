Pastore, domani il volo Ibiza-Roma: martedì le visite mediche

Javier Pastore raggiungerà Roma alle 19.25 di domani sera da Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze: visite mediche fissate martedì mattina

Oltre alla cessione di Nainggolan e gli arrivi di Santon e Zaniolo, la Roma ha chiuso l’operazione con il Paris Saint Germain per il trequartista Javier Pastore. L’argentino farà ritorno in Italia dopo una lunga esperienza in Ligue One e ritroverà così la Serie A dopo aver militato nel Palermo, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. Accordo praticamente fatto tra tutte le parti coinvolte: al Paris Saint-Germain una cifra da 20 milioni di euro che ha permesso al direttore sportivo giallorosso Monchi di sbaragliare la concorrenza di alcuni club di Premier League per il Flaco. L’ultimissima riguarda il suo arrivo: domani sera Pastore sbarcherà a Roma!

