Inter, Pastorello su De Vrij: «Trattativa per il rinnovo aperta, ma…»

Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, ha parlato del possibile rinnovo dell’olandese con l’Inter. I dettagli

Federico Pastorello ha parlato del futuro di Stefan De Vrij con l’Inter a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione.

PAROLE – «Mi aspetto un mercato quest’anno soddisfacente, anche le tre finaliste italiane stanno dando energia al movimento. Effettivamente i club italiani stanno crescendo sempre di più, sia per l’ingresso di proprietà straniere che italiane. De Vrij? Lui è in scadenza di contratto. Ci sono trattative in corso con l’Inter, ma essendoci ancora la finale di Champions da giocare i calciatori sono concentrati su quella. I discorsi sono rimandati a dopo la finale di Istanbul del 10 giugno».