Pato non dimentica: «Al primo posto metto la doppietta nel derby che abbiamo vinto 3-0 e ci ha regalato lo scudetto». Le parole dell’ex Milan

L’ex attaccante brasiliano Alexandre Pato, noto per la sua rapidità, tecnica sopraffina e fiuto del gol, ha ripercorso alcuni dei momenti più emozionanti della sua esperienza al Milan, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Arrivato giovanissimo al club rossonero nel 2007, Pato ha conquistato rapidamente il cuore dei tifosi grazie alle sue prestazioni brillanti.

Il derby decisivo contro l’Inter

Tra i ricordi più vivi nella mente del giocatore spicca il derby di Milano, disputato il 2 aprile 2011 contro l’Inter, in cui Pato realizzò una doppietta storica. Il Milan vinse 3-0, un risultato che, come ha dichiarato lo stesso attaccante, segnò la svolta nella corsa allo scudetto, ponendo fine alle speranze di rimonta dei nerazzurri. “Quel giorno ho capito quanto il calcio possa cambiare tutto in novanta minuti”, ha affermato Pato.

Il sogno Champions e il gol lampo contro il Barça

Un altro momento indimenticabile per Pato è legato alla vittoria nella finale di Champions League 2007, anche se all’epoca era un semplice spettatore. Durante il torneo, ha raccontato un curioso aneddoto sul portiere Julio Cesar, suo connazionale, con cui scherzava anche in campo. Tra le perle della sua carriera milanista figura il gol segnato al Camp Nou contro il Barcellona nel 2011, nei primi secondi del match: un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso la difesa blaugrana. In aggiunta, il suo esordio con il Milan nel gennaio 2008 contro il Napoli fu segnato da una rete che lasciò subito il segno.

Un legame profondo con i colori rossoneri

Pato, considerato una delle promesse del calcio mondiale nella seconda metà degli anni 2000, ha vissuto stagioni altalenanti ma intense con il Milan. Nonostante gli infortuni e le difficoltà, il suo impatto sulla squadra e sulla tifoseria rimane indelebile. “Milano è una parte di me”, ha confessato, mostrando un affetto profondo per la città e il club.

PAROLE – «Al primo posto metto la doppietta nel derby che abbiamo vinto 3-0 e ci ha regalato lo scudetto. L’Inter era in rimonta, ma quella sconfitta contro di noi azzerò le sue chance. A maggio alla finale di Champions ne ho parlato con Julio Cesar e, a distanza di tempo, l’ho preso un po’ in giro per quelle due reti che ha subito da me. Poi dico il gol dopo una manciata di secondi contro il Barcellona e la rete all’esordio con il Napoli»