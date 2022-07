Pau Torres Juve, i bianconeri possono arrivare a 50 milioni! Ma solo in un caso

Pau Torres Juve, bianconeri disposti ad accontentare il Villarreal sulle richieste del cartellino. Ma solo ad una condizione

Pau Torres è in cima alla lista degli obiettivi per la difesa della Juventus per sostituire il partente De Ligt. Stando a quanto riferito da AS, il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per accontentare le richieste del Villarreal.

Tale somma sarebbe reinvestita in caso di cessione di De Ligt al Bayern Monaco, per il quale viene ancora richiesta una cifra vicina ai 100 milioni di euro.