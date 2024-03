Pavard: «Felice in Italia. Ruolo? Ho lasciato il Bayern per questo motivo»

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha parlato a Telefoot del suo ruolo ideale e di come sta vivendo questi mesi in Italia

ITALIA – «Sono molto felice, ho scoperto un Paese favoloso dove i tifosi sono incredibili. È fantastico giocare in Italia, mi fa stare bene».

RUOLO – «È una posizione che adoro, ho lasciato il Bayern per giocare da centrale e mi sono guadagnato il posto in nazionale come centrale. Poi ovviamente mi sta bene tutto».