Pedri: «Io o Vitinha per il Pallone d’Oro? Ecco cosa penso». Il talento del Barça senza freni su France Football: «Si parla tanto di noi…». Le parole

Un duello a distanza che infiamma il dibattito calcistico europeo, una rivalità che deciderà chi è il vero re del centrocampo mondiale. La sfida tra Pedri del Barcellona e Vitinha del Paris Saint-Germain è il tema centrale di questa fase della stagione, un confronto tra due talenti purissimi che, a suon di prestazioni sontuose, si contendono lo scettro di miglior centrocampista del pianeta e, forse, anche il prossimo Pallone d’Oro.

Mentre i tifosi e gli addetti ai lavori si dividono, è stato lo stesso Pedri, in una lunga intervista a France Football, a gettare acqua sul fuoco, mostrando un’enorme sportività e rispetto per il suo rivale.



Dopo una stagione fantastica con il Barcellona, che lo proietta verso un piazzamento di altissimo livello nella classifica del Pallone d’Oro (ben oltre il 24° posto del 2021), Pedri ha affrontato con umiltà il paragone con il portoghese, reduce da una stagione trionfale con la vittoria della Champions League con il PSG e della Nations League con il Portogallo. Le sue parole sono una lezione di classe.



«Dove mi colloco tra i migliori centrocampisti del mondo? Non sta a me dire chi è il migliore», ha dichiarato il gioiello del Barça. «Ci sono persone più adatte a giudicare, in particolare quelle che votano per i premi individuali. È vero che si parla molto di me e di Vitinha in questo momento. Alla fine, sono le persone a decidere, ognuno ha la sua opinione. Quello che è certo è che sia lui che io abbiamo disputato una grande stagione».

Una dichiarazione che non è solo di facciata, ma che testimonia la consapevolezza di trovarsi di fronte a un avversario di livello assoluto. La battaglia per il titolo di “migliore del mondo” si giocherà sul campo e nelle urne del Pallone d’Oro, ma il rispetto reciproco tra i due fenomeni è già una vittoria per il calcio.