Antonio Percassi: «L’Atalanta è la più emozionante delle nostre aziende. Mi chiedo: “Ma DOVE siamo arrivati?” Io sono un TIFOSO, poi un PRESIDENTE. Il futuro di De Ketelaere? Ci piace…»

Antonio Percassi è il presidente più felice d’Europa in questo momento. La sua creatura ha conquistato la coppa con il Bayer Leverkusen con una prestazione sontuosa. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

HA DORMITO DOPO LA FINALE – «Sono rientrato nella notte in aereo, quindi l’ho fatta dritta: praticamente come quando si andava a ballare, però allora potevi pensare solo a divertirti. Ma tanto dopo le partite non dormo mai».

HA PIANTO – «Mi succede abbastanza spesso: l’Atalanta è la più emozionante delle nostre aziende. Ma stavolta abbiamo toccato il cielo: prestazione stratosferica».

LA STORIA CON L’ATALANTA – «È stata una storia anche difficile, complicata, fatta di fatica e di investimenti. Ma è una pazzia che ti premia e ieri sera è stato meraviglioso potersi dire: “Ma dove siamo arrivati”?».

TIFOSO – «I tifosi meritano di sentirmi come uno di loro: io sono un tifoso, poi sono anche un presidente. Riconoscente perché l’incredibile mano che ci danno va rispettata, come i sacrifici economici che fanno: in proporzione sono pari ai nostri».

CREDERE ALLA COPPA – «La sera di Anfield mi sono detto: “Non ci credo, ma adesso ci dobbiamo credere”»

DE KETELAERE – «Ci piace, sta facendo bene: andremo avanti insieme».