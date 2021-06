Atalanta, Percassi: «Romero? Vale una grossissima cifra ma è nostro»

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato dell’interesse del Manchester United per Romero: le sue parole

Antonio Percassi ieri è intervenuto un evento benefico, la consegna ufficiale della 500 L alla Croce Rossa BergamoHinterland. L’Eco di Bergamo ha raccolto le sue parole su Cristian Romero.

ROMERO – «Romero è un giocatore importantissimo, fortissimo, che mi piace molto. E oggi è dell’Atalanta. Punto. Quanto vale? Una grossissima cifra».

NERAZZURRI IN NAZIONALE – «È un onore e un orgoglio per noi che molti dei nostri giocatori sono impegnati in Europa e nel Mondo con le rispettive nazionali. Sicuramente a livello internazionale è per noi fondamentale capire la maturazione di ciascuno per capire se sono migliorati giocando nel nostro club».