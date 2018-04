Napoli, senti Perin: «Ultimo Sampdoria-Genoa? Chissà»

Mattia Perin risulta tra i migliori nel derby tra Genoa e Sampdoria, ma su di lui si addensano le voci di calciomercato che lo vogliono in procinto di andare a Napoli

Il Genoa ha pareggiato nel Derby della Lanterna con la Sampdoria. Tra i migliori in campo troviamo Mattia Perin, portiere del Grifone e uno degli estremi difensori meno battuti della Serie A attuale. Il giocatore originario di Latina potrebbe, però, essere al suo ultimo derby genovese in carriera. Lo vuole il Napoli e lui stesso, a fine partita, è parso piuttosto dubbioso sul suo futuro: «Il mio ultimo derby? Non lo so, devo molto ai Preziosi e anche al Genoa, mi hanno fatto diventare uomo e mi hanno dato la possibilità di fare il titolare. Vedremo in estate».

Le parole a Sky da parte del portiere potrebbero aver fatto drizzare le antenne a qualcuno a Napoli. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, lo ha messo nella lista dei desideri del club campano, anche se le ultime voci di calciomercato danno Rui Patricio vicino al Napoli. Chissà, magari potrebbe esserci una rimonta per Perin: i rapporti tra i due club sono buoni e il portiere potrebbe cambiare rotta. Al momento è ancora presto per trarre conclusioni.