Perisic spaventa l’Inter: «Sogno la Premier League»

Ivan Perisic pensa al futuro e spaventa l’Inter? L’esterno croato ha parlato apertamente di un possibile futuro in Premier

Assaggi di ‘Premier’ per Ivan Perisic. Il giocatore dell’Inter scenderà in campo questa sera per sfidare il Tottenham nell’importantissimo match di Champions League e potrebbe anche festeggiare la qualificazione agli ottavi. Ai nerazzurri potrebbe bastare un pareggio ma un ko terrebbe aperto ogni discorso. Intanto, il giocatore croato ha parlato alla vigilia dell’incontro contro gli Spurs e ha strizzato l’occhio alla Premier League. L’esterno nerazzurro ha parlato anche del futuro e non ha chiuso le porte a un addio all’Inter per andare a giocare in Inghilterra.

Perisic non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare, un giorno, in Premier League e lo ha detto chiaramente: «Ho sempre detto che giocare in Premier League è il mio sogno, nel calcio tutto è possibile, vedremo in futuro. Adesso mi sto concentrando sull’Inter». I nerazzurri nella prossima stagione potrebbero cedere un big per finanziare il mercato in entrata e uno dei candidati alla cessione sembra essere proprio il croato. Ivan e Skriniar, insieme a Maurito (intoccabile) sono quelli che hanno più mercato. L’apertura di Perisic verso la Premier potrebbe essere il primo indizio per un futuro lontano dall’Inter. Chissà…