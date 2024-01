Perotti: «De Rossi alla Roma, ecco cosa penso»

Diego Perotti, ex giocatore di Genoa, Roma e Salernitana ed attualmente svincolato, ha parlato della nuova avventura di De Rossi in giallorosso

Diego Perotti, ex giocatore di Genoa, Roma e Salernitana ed attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Radio Mana Mana Sport Roma della nuova avventura di De Rossi in giallorosso.

PAROLE – «Da calciatore già si percepiva l’anima da allenatore di Daniele. Aver vissuto dentro lo spogliatoio ti aiuta, anche se la gestione è complicata, anche perché se n’è andato un allenatore importante come Mourinho. Da quello che ho visto però mi sembra molto capace perché ha personalità, per me farà benissimo e gli auguro ovviamente tutto il meglio».