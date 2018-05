Il Siviglia bussa alla porta della Roma per Diego Perotti, ma lui stesso sembra intenzionato a rimanere in giallorosso: le sue parole sono chiare

Il Siviglia è tornato sulle tracce di Diego Perotti. Il calciatore della Roma piace agli andalusi, che vorrebbero riportarlo là dove è diventato un giocatore di livello internazionale. Le voci vanno avanti da qualche giorno, ma lo stesso Perotti non sembra intenzionato a partire. Ha lasciato buoni ricordi con i blanquirrojos, ma non c’è stato un lieto fine nella sua avventura spagnola. Adesso ha un contratto con la Roma fino al giugno del 2021 e vuole rimanere in giallorosso. Al massimo, può partire per andare al Boca Juniors, ma quella è un’altra storia.

«Non tornerei al Siviglia, ci sono stato molti anni e non mi sono lasciato bene con loro. Tornare mi farebbe rivivere cattivi ricordi che non mi farebbero rendere al meglio. Voglio rispettare il contratto con la Roma e rimanere giallorosso. Se poi non vorranno rinnovare, il Boca è sempre nella mia testa. Anche se mi capita di ricevere ancora critiche per i cinque mesi vissuti lì» è quanto ha dichiarato l’attaccante ai microfoni di Ataque Futbolero. Perotti è finito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale con l’Argentina.