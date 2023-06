Perugia, i tifosi protestano contro Ferrero: «Qui non siamo a Genova»

I tifosi del Perugia hanno protestato contro il possibile acquisto della società umbra da parte dell’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

Un ultrà biancorosso (a nome di tutti i tifosi del grifone) ha infatti atteso il Viperetta all’esterno dello stadio per pronunciare questa frase: «Qui non siamo a Genova, siamo già sulla barella con i nostri problemi». Ferrero, ha subito replicato: «che vuol dire?» per poi proseguire la visita dello stadio Curi.