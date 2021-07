Psg, Neymar: «Grande rispetto per Mbappé. Contento di ciò che ha fatto»

Neymar, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Psg, ha parlato del suo rapporto con il compagno di squadra Kylian Mbappé

Ai microfoni dei canali ufficiali del Psg, Neymar ha svelato il suo rapporto con Kylian Mbappé:

«Il nostro stato d’animo è quello di aiutarci a vicenda. Quando segnerò, voglio che segni anche Kylian. E quando segna, vuole che segni anche io. Abbiamo molto da segnare affetto e rispetto per l’un l’altro. Ammiro Kylian non solo come giocatore ma anche fuori dal campo. Sono davvero contento di tutto ciò che ha realizzato finora e di tutto ciò che realizzerà in futuro. Ti stimola, massimizza la concentrazione e ti spinge a allenarsi ancora più duramente. Quella mentalità è una cosa ammirevole che io e Kylian abbiamo. Siamo due giocatori a cui non piace perdere per niente e ovunque andiamo a giocare diamo sempre il massimo per vincere».