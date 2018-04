Piazza San Carlo, c’è la svolta: 8 gli arresti. Panico scatenato da spray urticante per rapine

Svolta nelle indagini di Piazza San Carlo dove perse la vita Erika Pioletti e restarono ferite oltre 1.500 tifosi della Juventus: le ultimissime

Otto gli arresti per i fatti di Piazza San Carlo. Lo scorso 3 giugno, a Torino, tantissimi tifosi della Juventus si ritrovarono in una delle piazze principali della città per assistere alla finale di Champions League con il Real Madrid, poi terminata con la vittoria dei Blancos per 4-1. La tragedia però non fu quella sportiva. Qualcosa andò storto in quella maledetta notte di Torino, si scatenò il panico che generò il fuggifuggi generale in cui restarono ferite oltre 1.500 persone e una, purtroppo, perse la vita: Erika Pioletti. Oggi è arrivata la svolta nelle indagini con 8 arrestati.

A scatenare il panico fu lo spray urticante utilizzato per delle rapine. Il gruppo avrebbe già messo a segno rapine analoghe spruzzando dello spray urticante e sarebbe stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un’altra indagine. Alcuni soggetti stavano parlando di una collanina rubata in Piazza. A coordinare le indagini sono il procuratore Armando Spataro e i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. «Per noi non cambia nulla: Erika, purtroppo, non ce la restituisce più nessuno. A giugno saremo a Torino per la posa di una targa ricordo» ha detto Angelo Rossi, zio di Erika Pioletti, a La Stampa.