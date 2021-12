Piccoli: «Vorrei giocare di più. Prestito? Deciderò con Gasperini»

Roberto Piccoli si è raccontato a Tuttosport per la vittoria del Golden Boy Italiano: le sue dichiarazioni

PREMIO – «Sarà emozionante ricevere un riconoscimento così prestigioso. Il Golden Boy italiano è il coronamento di questa mia prima parte di carriera. I compagni? Pessina ci ride più di tutti. E mi ha anche detto che adesso devo portare tutta la squadra fuori a cena».

GIOCARE DI PIU – «Qualsiasi calciatore vorrebbe giocare di più. Diciamo pure sempre. Rispetto le scelte dell’allenatore perché sono consapevole di far parte di un gruppo con giocatori di livello mondiale, nel quale non è semplice ritagliarsi spazi. Il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. È un sogno per me giocare a casa, nel club in cui sono cresciuto e per il quale tifo. Con Gasperini ho un rapporto bello, ma soprattutto schietto e sincero: nelle prossime settimane prenderemo insieme la decisione migliore come abbiamo sempre fatto anche in passato».

ITALIA E LUCCA – «L’attacco dell’Italia? È uno stimolo, una carica ulteriore. Non mi faccio paranoie e non guardo così avanti, al 2022. Poi se arriverà la chiamata del ct sarò felice. Dualismo con Lucca? Lo vivo in modo normale. Guardo a me, non agli altri. Lucca sta facendo bene in Serie B, ma io non temo nessuno e penso a migliorare ogni giorno».