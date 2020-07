Pinamonti sul futuro: «Inter? Si tireranno le somme. Deciderò con il mio agente e le società»

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Genoa contro la Juve. Le sue parole

FUTURO – «Futuro all’Inter? Sembra una risposta scontata, ma ovviamente penso a finire al meglio il campionato e farò di tutto per aiutare il Genoa a salvarsi, poi dipenderà anche dal mio personale finale di stagione. Si tireranno le somme, si vedrà a che punto sono della mia crescita e si deciderà il mio futuro insieme al mio agente e alle società».

GOL – «È un’emozione forte tornare a segnare, fa bene. Quando giochi contro la Juve metti in preventivo che è difficile far punti. Spero di farne altri da qui a fine stagione. Avere una rosa ampia come la nostra è un vantaggio viste le tante partite, ci stiamo allenando bene e poi decide il mister chi far giocare ma tutti ci siamo fatti trovare pronti e questo ci servirà da qui alla fine».

NAZIONALE – «Farò di tutto per mantenere le parole di mister Mancini, anche se non lo vedo da tanto. Avevo fatto il ritiro e la tournée all’Inter anni fa e poi non ho più avuto modo di approcciarmi con lui».