Pio Esposito, Pastore: «Non esageriamo. È promettente, ma questi 7 in pagella…». Il parere del giornalista sul giovane interista

Mentre l’entusiasmo per il nuovo giovane talento del calcio italiano dilaga, c’è chi invita alla prudenza. È la voce autorevole del giornalista Giuseppe Pastore che, intervenendo durante la trasmissione “Fontana di Trevi” di Cronache di Spogliatoio, ha voluto lanciare un appello accorato per proteggere quello che definisce un patrimonio non solo per l’Inter, ma per l’intera Nazionale.

Pastore, pur riconoscendo le enormi potenzialità del giocatore, ha messo in guardia contro i rischi di un’esaltazione mediatica eccessiva e prematura, che rischia di danneggiare il percorso di crescita del ragazzo. Ha lodato la gestione del suo allenatore, Chivu, indicandola come un modello da seguire.

«Sicuramente è un calciatore di cui parleremo per i prossimi 10 anni. Però per il suo bene, siccome stiamo parlando di un patrimonio anche la Nazionale italiana, inviterei gli addetti ai lavori a proteggere il giocatore come fa Chivu che lo gestisce intelligentemente. Non bisogna esagerare. Sappiamo che l’esagerazione in positivo fa presto a diventare esagerazione in negativo se non segni per tre partite. Questo è un giocatore promettente ma in queste tre partite non era da strapparsi i capelli. Si legge: ‘Il nuovo Dzeko, il nuovo Vieri…’ Queste cose fanno male. Se gli si dà 7 in pagella ora, quando farà due gol cosa gli daremo?»

L’analisi di Pastore è un richiamo al senso della misura. La sua critica si concentra sui paragoni iperbolici con leggende del passato e sulle pagelle gonfiate, meccanismi mediatici che creano aspettative insostenibili. Secondo il giornalista, caricare un giovane di tale pressione può essere controproducente: un breve periodo di appannamento potrebbe trasformare l’attuale euforia in critiche altrettanto sproporzionate. Il suo messaggio è chiaro: celebrare il talento è giusto, ma proteggerlo con una gestione intelligente e una narrazione equilibrata è un dovere, per garantirgli non solo un grande presente, ma soprattutto un futuro luminoso.