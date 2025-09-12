Pioli: «Abbiamo le caratteristiche per mettere in difficoltà il Napoli. Privilegiato ad allenare Kean». Le parole del tecnico della Fiorentina

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in avvicinamento alla gara con il Napoli.

SFIDA A CONTE – «Avrò tanta emozione sicuramente perché tornerò a giocare a Firenze, davanti ai nostri tifosi. Antonio è tra i migliori allenatori d’Europa e del mondo. Sarà una bella sfida. Sia io che lui avremo preparato delle strategie ma saranno i giocatori a fare la differenza, al pari delle giocate».

GAP COL NAPOLI – «Il Napoli ha vinto lo scudetto lo scorso anno, ha acquistato grandi giocatori ed è la favorita per il campionato di quest’anno. Il divario tra le due squadre lo racconterà la gara di domani. Noi siamo una buona squadra e anche noi come il Napoli abbiamo avuto due settimane di sosta e ci siamo potuti allenare al completo solo da ieri. Io però ho molta fiducia. Il Napoli gioca insieme da anni e le difficoltà ci saranno ma affrontiamo la gara di domani con fiducia e convinzione. Sarà una partita dove nella fase di non possesso palla sarà importante comunicare. De Bruyne è un grande giocatore, spazia e occupa le posizioni in campo più importanti. Politano è diventato un giocatore fantastico. Dovremo fare una partita senza palla di alto livello e di convinzione».

QUALE ATTACCO COL NAPOLI – «Spero efficace. Credo che abbiamo le caratteristiche per mettere in difficoltà un avversario come il Napoli. Dzeko e Kean sono tornati con fiducia, tutti sappiamo cosa possono dare. Gudmundsson ha avuto un problema alla caviglia ma vedremo domani nell’ultimo provino come starà».

NICOLUSSI CAVIGLIA – «Ha lavorato molto bene, mi sembra molto in condizione nonostante sapesse di doversi trasferire in un’altra squadra. Mi pare un giocatore da vertice in un centrocampo a tre, mi sembra un buon acquisto per noi».

PRIVILEGIATO AD ALLENARE KEAN? – «Molto. Lui è molto forte ma può ancora migliorare negli smarcamenti senza palla».