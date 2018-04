Pioli cita Astori: «Aveva ragione, dobbiamo credere nella Fiorentina»

Stefano Pioli cita Davide Astori: il capitano aveva fiducia nella Fiorentina, che con sei vittorie di fila (e un Saponara super) è tornata a credere nell’Europa

La Fiorentina è in piena corsa per l‘Europa League dopo le sei vittorie di fila in Serie A. Stefano Pioli si gode un gruppo compatto, una squadra che ha saputo reagire alla scomparsa tragica del capitano Davide Astori. E proprio al numero tredici l’allenatore viola rivolge un pensiero commosso: «Astori aveva ragione, ha sempre visto lungo su questa squadra. Lui è stato il primo a credere nel nuovo percorso e a cercare di far crescere i compagni con impegno. Cerchiamo di fare il massimo, mancano ancora diverse giornate e dobbiamo rimanere concentrati».

Legatissimo ad Astori era anche Riccardo Saponara, un giocatore trasformato nelle recenti prove della Viola. In cinque sfide è sempre stato determinante, tanto da aver stupito pure Pioli. Il suo mister ha commentato così a Radio Rai il rendimento dell’ex empolese: «Fino a un mese fa non aveva questa condizione fisica. Ora sta bene, fisicamente e mentalmente lo vedo in forma dopo gli infortuni. Saponara è un ragazzo sensibile, ha bisogno di sentirsi bene e di sentire fiducia. Ora sta facendo gare molto valide».