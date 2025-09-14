Pioli: «Mi aspettavo di avere qualche punto in più. Avevo scelto Dzeko perché…». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina

Stefano Pioli ha parlato dopo Fiorentina Napoli 1-3, queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

PARTITA – «Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi. Questi avversari hanno ottimizzato al massimo i nostri errori, hanno forza e qualità. La squadra è stata brava perché non è stato semplice subire due goal subito. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Certo che dobbiamo crescere e migliorare. Anche i nostri avversari hanno fatto errori ma non li abbiamo sfruttati».

PRIMO BILANCIO – «Mi aspettavo di avere qualche punto in più ma la squadra, anche nella difficoltà, è stata squadra. Avevamo salvato clamorosamente il goal e poi il rigore era da evitare con più lucidità. Si cresce con gli errori ma ne abbiamo fatto qualcuno di troppo stasera. Alla fine noi abbiamo giocato e lottato ma loro sono stati più bravi nel particolare e nei dettagli. Sono situazioni che dovremo leggere meglio in futuro».

SINGOLI – «Sohm ha fatto una buonissima partita. Aveva un duello con Anguissa che è molto forte. Ha lavorato bene e fatto una buona partita. Ho scelto Dzeko per dare più pressione. La strategia spesso è importante ma le partite cambiano in corso».