Pioli: «Lontanissimi dalla Roma ma non sono così più forti. Io a rischio? Non è quello il problema». Le parole del tecnico della Fiorentina

Una prestazione che lascia l’amaro in bocca, una sconfitta immeritata che aggrava la crisi. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato così la sconfitta interna contro la Roma ai microfoni di Dazn. Dalle sue parole emerge la delusione per il risultato, ma anche l’orgoglio per la prova offerta dai suoi, a suo dire punita solo dagli episodi.

L’analisi della partita

«Abbiamo fatto la partita con grande generosità e la giusta qualità, compattezza. Ma i dettagli hanno fatto la differenza. Noi abbiamo avuto più occasioni. Oggi dispiace per tutti. E’ un inizio molto particolare, noi siamo lontanissimi dalla Roma in questo momento. Non siamo lontani dal punto di vista della forza però la Roma ha vinto sempre di misura, quindi questo significa che concedono poco. Hanno la miglior difesa, e noi oggi abbiamo creato. La prestazione c’è, il risultato no».

Le scelte tattiche e Gudmundsson

Pioli ha poi analizzato le sue scelte, a partire dalla sostituzione di Gudmundsson e dall’ipotesi di giocare con due punte.«Gudmundsson? È un giocatore che ha qualità, può fare di più. Oggi ha lavorato bene, ma non è stato incisivo. L’ho levato perché volevo un attaccante di peso in più». «Doppio centravanti? Dipenderà molto dalle nostre condizioni, dallo schieramento degli avversari. Davanti abbiamo dei giocatori forti, oggi forse per la prima volta siamo stati veramente pericolsi. Non meritavamo la sconfitta se guardiamo la nostra prestazione».

Fiducia e futuro

Infine, alla domanda sulla fiducia della società, il tecnico ha glissato, cercando di compattare l’ambiente. «Sente la fiducia della società? Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati. Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide».

Il messaggio di Pioli è chiaro: la prestazione c’è stata, la squadra ha creato e non meritava di perdere contro la miglior difesa del campionato. Ora, però, servono i risultati. Il tecnico fa quadrato con la società e chiede al suo gruppo di ripartire dalla buona prova offerta, con la consapevolezza che il calendario tosto che li attende non ammette altri passi falsi.