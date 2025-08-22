Pioli: «Ringrazio De Gea. Rosso a Kean? Ha sbagliato, ma l’arbitro avrebbe dovuto…». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine della partita valida per l’andata dei playoff di Conference League, vinta dalla Viola per 3-0 in trasferta sugli ucraini del Polissya.

PRESTAZIONE – «C’è soddisfazione. Affrontare la prima partita ufficiale molto importante, visto che per noi passare o non passare significa tanto, è bello. Giusto così, visto che i ragazzi hanno lavorato tanto. Ci dà un bel vantaggio, ma c’è ancora un’altra partita da giocare. Io sono arrivato con entusiasmo ed energia, ma ho trovato un gruppo di persone attaccate alla causa, alla Fiorentina e di ottimi giocatori. Ero un po’ preoccupato, di solito di questo periodo si giocano le amichevoli. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo ringraziare De Gea per le belle parate. Noi siamo stati bravi a limitarli e a lavorare bene anche quando eravamo in 10».

KEAN – «L’espulsione di Kean? Moise ha sbagliato, ma dovevano punire la tirata di capelli del difensore. Non importa, imparerà anche da queste situazioni. L’atteggiamento? A volte siamo più aggressivi, ma oggi volevamo anche aspettarli. Siamo stati compatti e abbiamo trovato buone soluzioni con la palla. Una buona base su cui partire. Gudmundsson? Bisogna pretendere tanto da Albert, ha tanto da dare. Preferisce lavorare tra le linee. Sta dando disponibilità, cambieremo in campo e cercheremo equilibrio, ma Gud per noi sarà sempre centrale».