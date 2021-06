Barcellona, Piqué: «Se Koeman mi dicesse di andar via, mi ritirerei»

Gerard Piqué parla del suo amore per il Barcellona: ecco le parole del difensore spagnolo che parla addirittura di ritiro

Gerard Piqué racconta il suo amore per il Barcellona: ecco le dichiarazioni del difensore spagnolo in live Twitch.

«Il giorno che smetterò di giocare per il Barcellona lascerò il calcio. Non giocherò mai con altre squadre. C’è gente che si trasferisce per denaro e chi per altro, ma io no. Se domani Koeman mi dicesse che devo andare, lascerei il calcio».