Pirlo: «Contro la Lazio sarà un match importante sia per la classifica sia per la crescita»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia del match contro la Lazio. Queste le parole del tecnico bianconero.

MATCH – «Sarà sicuramente una bella partita. Una gara difficile contro una grande squadra che ha dimostrato negli ultimi anni di essere sempre ad alti livelli. Ma entusiasmanti».

LAZIO – «Abbiamo immaginato la loro partita con il classico 3-5-2, una difesa molto accorta. Loro sono molto bravi nelle ripartenze. Si chiudono bene dietro e poi ripartono soprattutto con i due attaccanti e Milinkovic-Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco in mezzo al campo me non dare via al loro contropiede».

CRESCITA – «Passo dopo passo stiamo migliorando, siamo ancora in costruzione. Ma i punti contano e le partite sono sempre più importanti. Domani è un match importante sia per la classifica sia per la costruzione della squadra. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi».