Pirlo nuovo ct dell’Italia, Donati non ha dubbi: «Ha vinto tanto da giocatore, ha il carisma giusto per condurre la nostra Nazionale» – ESCLUSIVA

Massimo Donati ha parlato in esclusiva a Calcionews24 della scelta di affidare ad Andrea Pirlo la panchina della Nazionale italiana

La nomina di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana continua a suscitare grande entusiasmo nel mondo del pallone. L’avvio di questo nuovo corso azzurro, guidato dai vertici federali e indirizzato a rilanciare il movimento calcistico del nostro Paese, ha incassato l’approvazione di molti addetti ai lavori. Tra questi c’è anche Massimo Donati, che ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 per commentare l’ex campione del mondo sulla panchina dell’Italia.

Donati su Pirlo: “Ha il carisma giusto e la stima di tutti”

L’ex centrocampista e attuale tecnico ha espresso immediato ed estremo favore verso la scelta ricaduta sul profilo dell’ex regista di Juventus e Milan. Secondo Donati, il ricchissimo bagaglio di successi ottenuto da Pirlo sul terreno di gioco rappresenta una garanzia fondamentale per gestire la pressione che comporta guidare la selezione quattro volte campione del mondo.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Commentando l’arrivo dell’ex compagno di squadra alla guida dell’Italia, Massimo Donati ha dichiarato:

“Mi fa piacere perché ha vinto tanto da giocatore e ha il carisma giusto per condurre la nostra nazionale.”

La figura di Pirlo, riconosciuta e stimata in tutto il panorama calcistico internazionale, viene considerata il punto di partenza ideale per ricompattare l’ambiente attorno alla maglia azzurra e restituire la giusta identità tattica e mentale alla squadra.

Il ruolo di Maldini e Leonardo: un supporto decisivo

Oltre alla statura del nuovo commissario tecnico, un elemento chiave per il successo del nuovo ciclo risiede nella solidità dell’area tecnica federale. La presenza di figure carismatiche e di altissimo profilo istituzionale come Paolo Maldini e Leonardo costituisce una base imprescindibile per tutelare e valorizzare il lavoro del tecnico sui campi di allenamento.

In merito alla necessità di fare fronte comune e all’importanza dei quadri dirigenziali, Donati ha aggiunto:

“Avrà bisogno del sostegno di tutti fin dall’ inizio, e avere persone come Maldini e Leonardo a fianco è un plus importante. È una persona e allenatore rispettato da tutti”

Compattezza e fiducia per il nuovo percorso azzurro

Le parole di Massimo Donati evidenziano quanto sia cruciale creare fin dai primi giorni un clima di totale fiducia e collaborazione attorno al gruppo azzurro. Con il sostegno di un team dirigenziale esperto e una rosa pronta a riscattarsi, l’insediamento di Pirlo segna il primo fondamentale tassello di una programmazione pluriennale volta a riportare l’Italia ai massimi livelli competitivi nei prossimi appuntamenti internazionali.