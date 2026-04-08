Pirlo ricorda Lucescu: «Non finirò mai di ringraziarti, mi hai cresciuto come un figlio» – FOTO

Pirlo ricorda Lucescu: «Non finirò mai di ringraziarti, mi hai cresciuto come un figlio». Il messaggio di cordoglio del tecnico italiano

Anche Andrea Pirlo piange la morte di Mircea Lucescu. Il tecnico dello United FC ha affidato al mondo dei social un toccante messaggio per ricordare l’allenatore che lo fece esordire a soli 16 anni con la maglia del Brescia. Di seguito il post Instagram pubblicato dall’ex allenatore di Juventus e Sampdoria.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

IL MESSAGGIO – «Grazie di tutto mister.. non finirò mai di ringraziarti.. mi hai cresciuto come un figlio dandomi la possibilità di confrontarmi con gli altri quando ero giovanissimo.. mi hai insegnato cosa vuol dire amare questo sport in tutti i suoi particolari.. non finirò mai di ringraziarti .. buon viaggio mister .. grazie mircea ❤️🙏».