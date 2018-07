Importante news che riguarda la Nazionale, Andrea Pirlo sarà il nuovo vice-allenatore del commissario tecnico Mancini

Novità importante che riguarda la Nazionale Azzura. Con tutta probabilità sarà Andrea Pirlo ad occupare il ruolo di vice-allenatore dell’attuale commissario tecnico Roberto Mancini. L’ex campione del mondo 2006 ripartirà con una nuova esperienza nel mondo del calcio e muoverà i primi passi in panchina. Una settimana fa, insieme ad altri ex celebri calciatori, ha completato il corso da allenatore a Coverciano e dovrà sostenere l’esame finale nel mese di settembre. In caso di esito positivo Pirlo potrà guidare qualsiasi formazione giovanile e le prime squadre fino alla Serie C inclusa.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Pirlo è un passo dal ritorno in Nazionale. Assumerà il ruolo di vice allenatore dell’attuale commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. La trattativa tra la Federcalcio e l’ex campione 2006 è stata temporaneamente neutralizzata poiché il commissario straordinario Fabbricini vuole verificare la compatibilità del ‘Maestro’ come tecnico dello staff azzurro con quella del nuovo ruolo di opinionista per Sky Sport. L’ex centrocampista di Juventus e Milan sarà l’ultimo innesto nello staff di Mancini, non ci sarà invece lo ‘storico’ assistente Gregucci.