Pisa Atalanta, parla Palladino: «Ci aspettavamo un match complicato: il pareggio è il risultato più giusto»

Pisa Atalanta, Palladino nel post gara: «Ci aspettavamo un match complicato: il pareggio è il risultato più giusto». Le sue parole

La sfida che ha aperto la 21ª giornata di Serie A tra Pisa e Atalanta si è conclusa da pochi minuti con un pareggio per 1-1, frutto delle reti di Krstovic per la Dea e del nuovo arrivato Durosinmi, subito decisivo al debutto.

Dopo tre successi consecutivi in campionato, l’Atalanta vede interrompersi la propria rincorsa verso le zone europee, frenata dal buon secondo tempo dei nerazzurri toscani.

Al termine del match, Palladino si è presentato davanti ai giornalisti per la tradizionale analisi post‑partita, commentando prestazione e risultato. Le parole a Sky Sport:

PAROLE – «Il Pisa ha messo in difficoltà molte squadre, ci aspettavamo un match complicato: il pareggio è il risultato più giusto. Oggi siamo mancati in attacco, nella doppia fase e anche come intensità mi aspettavo di più. Portiamo un punto che è importante e aiuta comunque la nostra classifica. Un mese e mezzo fa avremmo perso questa partita».

4-2-3-1 – «Sicuramente è una soluzione, abbiamo molti attaccanti bravi. Raspadori può agire bene tra le linee. Nel secondo tempo con i quattro attaccanti abbiamo fatto meglio, Krstovic è entrato bene»

