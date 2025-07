Pisa, Gilardino: «Mercato? Valutiamo questi due giocatori»

Pisa, Gilardino: «Mercato? Stiamo valutando questi due giocatori». Le dichiarazioni del tecnico dei toscani direttamente dal ritiro

Dal ritiro di La Salle, l’allenatore Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, caricando l’ambiente in vista dello storico ritorno del Pisa in Serie A dopo 35 anni.

Il tecnico si è detto pronto ad affrontare la nuova, difficile sfida, ma ha anche guardato al futuro e al calciomercato. Gilardino, infatti, non si è nascosto e ha indicato due nomi precisi per rinforzare la rosa dei toscani in vista della massima serie: l’attaccante Giovanni Simeone e l’esterno Alessio Zerbin.

RICORDI – «Nel 2002-2003 ho fatto il ritiro con il Parma da giocatore qui. Bellissimi ricordi tornare in veste diversa. Perché il Pisa? Stiamo lavorando bene e ho la fortuna di avere un gruppo che mi sta dando tanta disponibilità».

SALVEZZA – «Per il mio arrivo qui c’è stata una forte volontà della società. Siamo entrati subito in simbiosi per quanto riguarda gli obiettivi stagionali e quello finale la salvezza che dobbiamo raggiungere con tutti. Questo entusiasmo che si respira in città dovrà essere una benzina positiva per tutta la stagione. Dobbiamo fare una stagione di grande sacrificio anche se cercheremo anche di proporre. Dobbiamo essere pronti».

MERCATO – «Le valutazioni che stiamo e sto facendo sono quieste: stiamo valutando prototipi di calciatori come Simeone e come Zerbin. Qui c’è un blocco di ragazzi che sta lavorando molto bene ma sappiamo tutti che c’è bisogno di inserire anche calciatori che possono fare la Serie A a un determinato livello».

ENTISIASMO – «La volontà da parte mia e quello che voglio trasmettere ai ragazzi è che tutto questo entusiasmo deve essere benzina. Questo entusiasmo deve restare anche nei momenti positivi e in quelli negativi. I ragazzi che sto allenando ora sono un gruppo sano e penso che chi arriverà si dovrà subito allineare a questo gruppo soprattutto a livello morale».