Pisa-Inter streaming gratis? Dove vederla in diretta e in tv

Tra le partite di oggi, domenica 30 novembre, è molto interessante la sfida Pisa-Inter. Non è una sfida scontata: i toscani non perdono da 6 partite, mentre la squadra di Chivu arriva dalla doppia sconfitta tra derby e Atletico Madrid in Champions.

Dunque, non sarà una partita dall’esito scontato, anche in considerazione del fatto che i giocatori di Gilardino hanno dimostrato di poterci stare bene in questa Serie A. Di seguito ecco tutte le info su dove vedere Pisa-Inter in streaming e i dettagli sulle probabili formazioni.

Pisa-Inter streaming: dove vederla in diretta

Il calendario della Serie A 2025-26 giunge alla 13° giornata, con il Milan che ha vinto ieri nell’anticipo contro la Lazio e altrettanto ha fatto la Juventus a Torino contro il Cagliari. Oggi alle 15 tocca all’Inter rispondere.

Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€ al mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Pisa-Inter

Nella squadra toscana, Gilardino potrebbe confermare Tramoni e Leris come supporto offensivo dietro a Nzola. Questa scelta lascerebbe Moreo inizialmente fuori dall’undici titolare. A sinistra dovrebbe agire Angori, mentre in mezzo al campo Piccinini sembra avvantaggiato, complice la condizione non brillante di Marin. In difesa, Calabresi appare leggermente avanti rispetto ad Albiol nelle valutazioni dell’allenatore.

Sul fronte nerazzurro, l’infortunio di Dumfries non lo rende convocabile, ma Chivu ritrova Mkhitaryan per il reparto centrale: l’armeno ha buone probabilità di essere preferito a Sucic. In cabina di regia Calhanoglu potrebbe essere conteso da Zielinski, di nuovo disponibile dopo i problemi fisici accusati in Champions League. Nella linea difensiva a tre dovrebbe toccare ad Acerbi partire dal primo minuto, con De Vrij e Bisseck in secondo piano. In attacco, Thuram affiancherà Lautaro Martinez fin dal via, mentre Bonny è assente per via dell’influenza.

Le probabili formazioni di Pisa-Inter:

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Piccinini, Aebischer, Touré; Leris, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.