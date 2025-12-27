Pisa-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live

Terminate le feste natalizie, è tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Tra le partite di oggi, spicca in particolare Pisa-Juventus, posticipo del sabato sera. Alle ore 20:45 si sfidano due squadre che attraversano momenti molto diversi: i toscani non vincono da quasi due mesi, mentre i bianconeri tra campionato e Champions hanno vinto gli ultimi tre incontri.

La squadra di Spalletti mira ad entrare nelle prime quattro, magari approfittando di qualche passo falso delle dirette concorrenti. Quella di Gilardino, che in caso di sconfitta potrebbe essere sostituito, ha invece bisogno di punti salvezza.

Ecco tutte le info per vedere Pisa-Juventus in streaming.

Pisa-Juventus streaming: dove vederla

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Pisa-Juventus: le probabili formazioni

I convocati del Pisa fanno presagire che i padroni di casa potrebbero presentarsi con il 3-5-2. In porta spazio a Semper, protetto da una linea difensiva composta da Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti, quest’ultimo in vantaggio su Calabresi.

In mezzo al campo, procedendo da destra verso sinistra, sono pronti a partire Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt e Angori, preferito a Leris. In avanti resta aperto il ballottaggio tra Tramoni e Moreo, mentre Meister dovrebbe agire da riferimento offensivo.

Sul fronte opposto, Elkann elogia Spalletti. Il modulo appare ormai definito: 3-4-2-1. Buone notizie per Bremer: davanti a Di Gregorio agirà il terzetto arretrato formato proprio dal centrale brasiliano, Kalulu e Kelly. Sugli esterni troveranno spazio McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram a presidiare la zona centrale del campo. Sulla trequarti toccherà a Koopmeiners, rientrato dopo la squalifica, e al talento Yildiz supportare Openda.

Il centravanti belga ha quindi superato David nelle gerarchie. Da evidenziare anche la scelta di Spalletti di riportare l’ex Atalanta Koopmeiners in posizione più avanzata: la sua duttilità lo rende sempre più un elemento chiave nello scacchiere tattico.

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.