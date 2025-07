Pisa, le prime parole di Gilardino: «Voglio una squadra garibaldina». Il neo tecnico dei toscani si è presentato così in conferenza stampa

Inizia ufficialmente la stagione del Pisa in Serie A. Nella splendida cornice delle Officine Garibaldi, la società ha presentato alla stampa il nuovo allenatore, Alberto Gilardino, l’uomo scelto per guidare i nerazzurri nella massima serie. Al suo fianco, a testimonianza dell’unità d’intenti del club, l’amministratore delegato Giovanni Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira.

È stato proprio l’AD Corrado, visibilmente emozionato, ad aprire la conferenza, sottolineando il raggiungimento di un traguardo storico: «Per noi la Serie A è sempre stato un obiettivo. Qualche anno fa vi avevo parlato di quando, e non di se. Il quando è arrivato. Per noi è sempre stato meno un sogno, perché ci abbiamo lavorato tanto». Un entusiasmo condiviso dal ds Vaira, che ha aggiunto: «Siamo veramente contenti di presentare mister Gilardino, perché sin dai primi colloqui abbiamo recepito una grandissima voglia di allenare il Pisa».

La parola è poi passata al grande protagonista, il nuovo allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, che ha subito messo in chiaro la sua filosofia e il suo legame con la piazza: «Voglio un Pisa garibaldino». Un messaggio diretto, che evoca coraggio e spirito di sacrificio. «Sono arrivato a Pisa con grandissimo entusiasmo», ha proseguito il tecnico, «ho trovato subito grandissima disponibilità, le stesse idee, gli stessi obiettivi. Sono un allenatore giovane con una grande cultura del lavoro, dell’impegno, del sacrificio».

Gilardino ha poi parlato del gruppo e del calciomercato: «Ho avuto una prima impressione di una squadra con la grande cultura del lavoro, una cosa molto, molto positiva. Siamo in armonia su tutto, ambizioni e obiettivi. Sappiamo che il mercato sarà lungo, ma penso ad allenare chi ho a disposizione». Infine, un appello ai tifosi, considerati un fattore cruciale per la difficile stagione in Serie A: «La piazza dovrà essere una linfa vitale, l’entusiasmo dei nostri tifosi».