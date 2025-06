Pisa, clamorosa idea Tedesco per la panchina: può essere il successore di Inzaghi, la situazione

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Pisa, con l’idea Domenico Tedesco come successore di Filippo Inzaghi. I dettagli

Il Pisa è alla ricerca del sostituto di Filippo Inzaghi, sempre più vicino al Palermo, e secondo il Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra starebbe valutando una clamorosa suggestione: Domenico Tedesco. L’italo-tedesco, cresciuto professionalmente in Germania, ha lasciato il segno nel 2017 portando lo Schalke 04 al secondo posto in Bundesliga. Successivamente ha guidato il Lipsia alla vittoria della Coppa di Germania e, più di recente, ha avuto una breve e meno fortunata esperienza come CT del Belgio.

Il suo nome rappresenta l’identikit perfetto del profilo che il dg Giovanni Corrado e il ds Davide Vaira cercano: un allenatore da progetto, capace di costruire e valorizzare talenti, con una chiara identità tecnico-tattica. Il condizionale è d’obbligo – la trattativa è tutt’altro che semplice – ma Tedesco piace. E la sua eventuale nomina sarebbe il primo tassello di un percorso ambizioso: costruire un Pisa stabile in Serie A, con basi solide e idee chiare.