Cagliari, Pisacane: «A Parma con lucidità e coraggio, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Belotti ci ha scelto»

Pisacane: «A Parma con lucidità e coraggio, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Belotti ci ha scelto». Parla il tecnico del Cagliari

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha presentato la sfida della Domus con il Parma, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

SOSTA – «E’ stata una settimana dove abbiamo potuto lavorare su alcune cose che dovevamo migliorare, quando non hai i Nazionali è difficile farlo. Abbiamo lavorato con chi c’era sull’aspetto atletico e non solo».

SOSTA ED ULTIMI ARRIVATI – «Sono felice degli ultimi arrivati, i difensori Zé Pedro e Rodriguez hanno freschezza, Belotti ci ha scelto – facendo dei sacrifici – e ne siamo orgogliosi: sono felice di averlo ritrovato. Tutti e tre potranno darci il loro contributo».

SQUADRA E YERRY MINA – «I nazionali quando vanno via è un peccato, però è buono per loro. Noi nella sosta con loro non possiamo migliorare alcune cose, ma siamo felici del gol di Yerry per esempio. Tutti vogliono giocare, anche chi arriva dall’altra parte del mondo: nessuno vuole prendersi un giorno di riposo. Mina è tornato con entusiasmo, vincere non ti farà sentire la fatica; domani vederete se giocherà o meno titolare con il Parma».

INFORTUNATI E BELOTTI – «Abbiamo perso Luvumbo, era entrato bene in queste ultime due partite, ma in questo momento siamo comunque in sovrannumero. Belotti sta bene fisicamente, l’ho trovato meglio di come mi aspettassi: non è un giocatore al tramonto, ha una voglia matta, sembra un ragazzino! Potrebbe giocare dal primo minuto, mi ha impressionato la sua voglia di rialzarsi. Zappa ha avuto questa contusione che stiamo gestendo, è a disposizione per i Parma».

PARMA – «Ci vogliono coraggio e lucidità, vogliamo vincere, ma possiamo controllare solo alcune cose. La partita ci mette davanti una squadra attrezzata con un allenatore preparato che vuole dimostrare. Pressano alto per giocare subito in transizion, è la loro migliore qualità e dovremo essere bravi ad essere corti! E’ una gara difficile, lo sono tutte in Serie A, mi aspetto che la squadra confermi quanto fatto vedere fino ad oggi. Abbiamo raccolto meno di quanto meritassi, i ragazzi stanno bene: tranne Luvumbo sono tutti arruolabili!».



