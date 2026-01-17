Pisacane post Cagliari Juve: «Vittoria che certifica una cosa, sono soddisfatto! Mercato? Spero che arrivi qualcuno»

Pisacane post Cagliari Juventus: le parole del tecnico dei sardi dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro i bianconeri

Le parole di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, dopo il successo ottenuto per 1 a 0 sulla Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

SENSAZIONI – «Indubbiamente c’è soddisfazione perché la squadra ha messo dentro la partita, ordine, spirito e sacrificio. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una grandissima squadra. Questo certifica ancora di più il fatto che poi quando manchiamo in certe gare è perché fa parte del percorso. Per la squadra piano piano sta mettendo quello che gli si chiede e questa sera veramente i ragazzi sono stati eroici»

PRESTAZIONE E MERCATO – «Faccio fatica a trovare uno da 6 in pagella. Penso che la squadra abbia dato una grande risposta. Mercato? Spero che arrivi qualcuno, ma mi auguro che la squadra abbia accresciuto la sua consapevolezza».

LA SCELTA DI GAETANO – «Volevamo dire la nostra e Gaetano ci permetteva di dare palleggio e l’ha fatta in maniera ottima. Mi ha colpito la sua fase di non possesso e stasera porto a casa anche questo. Già col Bologna l’avevo messo lì da subentrato, lo vedo in quella porzione di campo e lui la pensa come me».