Pistocchi va all’attacco: «Conte? Non un’idea geniale quella di attaccare la classe arbitrale»

Pistocchi non le ha mandate a dire ed è stato diretto nel suo intervento rivolto al tecnico del Napoli Antonio Conte. Le sue dichiarazioni

Maurizio Pistocchi ha affidato al suo profilo X l’analisi del big match di Serie A Inter Napoli, che ha visto pareggiare le due squadre in una partita abbastanza equilibrata. Le dichiarazioni e il commento su Antonio Conte:

COMMENTO – «Nel dopo partita di Inter-Napoli si è molto discusso di nulla il piede destro di Anguissa che colpisce la gamba sinistra di Dumfries è stato visto e confermato anche dal VAR e molto poco di calcio. Anche perché la partita, con il Napoli a lungo schiacciato negli ultimi 25 metri, non consentiva tanti discorsi. Con 6 squadre in 2 punti, la Serie A 2024/2025 si annuncia il torneo più equilibrato della storia, e gli episodi faranno, come sempre, la differenza, ma attaccare la classe arbitrale sulla gestione del VAR che si basa sul protocollo redatto dall’IFAB, lo stesso in tutto il mondo non mi è sembrata da parte di Conte una idea geniale. Si può discutere sull’interpretazione degli episodi, ma il protocollo è questo e, sino a quando non verrà modificato dall’IFAB, questo rimane. Dispiace che nessuno dei suoi interlocutori l’abbia fatto notare, con fermezza, al tecnico».