Pistocchi sul caso Lookman: «Serve una clausola per evitare questi contenziosi». Il pensiero del giornalista su quanto sta accadendo

Il calciomercato estivo non è fatto solo di sogni e acquisti record, ma anche di lunghe e complesse telenovele che spesso sfociano in veri e propri bracci di ferro tra club e giocatori. Quest’anno, uno dei casi più spinosi riguarda senza dubbio il futuro di Ademola Lookman, diventato oggetto del desiderio dei più prestigiosi club europei dopo una stagione che lo ha consacrato come eroe assoluto dell’Atalanta.

Questa situazione ha innescato un’inevitabile tensione tra la volontà del giocatore, attratto dalla possibilità di un salto di carriera e da ingaggi superiori, e la posizione della società bergamasca. L’Atalanta, forte di un contratto in essere, non intende privarsi del suo gioiello se non di fronte a un’offerta ritenuta congrua, creando una situazione di stallo.

Le tensioni e i malumori che ne derivano, spesso alimentati dalle strategie degli agenti, generano uno stallo logorante che finisce per danneggiare l’immagine di tutte le parti coinvolte. Si tratta di una dinamica sempre più frequente nel calcio moderno, che alimenta dibattiti e polemiche. Proprio su questo tema, diventato di stretta attualità con la vicenda Lookman, è intervenuto con un tweet il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha offerto un’analisi critica e una possibile soluzione al problema.

«Da qualunque parte la si veda, la vicenda Lookman come tante altre molto simili, è sgradevole e poco edificante. A mio modesto parere, c’è un solo modo per evitare questi contenziosi, ed è inserire in ogni contratto una clausola rescissoria indicante la cifra che il club e il giocatore ritengono corretta in caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del giocatore. Una volta fatto, finirebbero i contenziosi».