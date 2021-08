Pjanic Inter, nuovo indizio dal Barcellona: cos’è successo

Pjanic Inter, altro indizio: il bosniaco è rimasto seduto in panchina nell’ultima amichevole del Barcellona

Nel corso dell’ultima amichevole disputata dal Barcellona contro il Red Bull Salisburgo, match in cui la formazione di Koeman è uscita sconfitta 2-1, Miralem Pjanic è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti.

Al centro di mille voci di mercato che lo rivorrebbero in Italia, con Juventus e Inter pronte a cogliere la palla al balzo per un suo ritorno, quello lanciato dal club blaugrana sembra un chiaro segnale di quelle che sono le intenzione della società.