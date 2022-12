Pjanic: «Le dimissioni di Agnelli mi hanno fatto effetto. Ritorno? Tanti ex li vedrei bene in bianconero»

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri e delle dimissioni di Agnelli da presidente

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri e delle dimissioni di Agnelli da presidente. Le sue dichirazioni:

AGNELLI – «Negli anni abbiamo mantenuto un ottimo rapporto, stimo molto Andrea. Anche per questo mi hanno fatto un grande effetto le dimissioni. Conosco bene il presidente e il suo legame con il club, con la Juve, con la squadra. Ricorderò sempre con piacere il primo incontro con Andrea. Eravamo ancora nella vecchia sede di corso Galileo Ferraris. Mi disse che avremmo dovuto vincere tutto. Non per caso è il presidente più titolato della Juventus. Stagione dopo stagione, conoscendolo meglio, mi ha colpito anche come persona: gran lavoratore, sempre accanto alla squadra, disponibile con tutti. Sono convinto che resterà vicino alla Juventus».

RITORNO ALLA JUVE – «Sono tanti gli ex bianconeri che vedrei in società. A partire da Chiellini. Ho giocato con lui, Giorgio è un campione e conosce i diversi ambiti del mondo del calcio. In futuro anche a me piacerebbe tornare, come allenatore o dirigente. Ma sinceramente non ci ho ancora pensato bene, sono concentrato sul campo: vorrei giocare altri tre anni».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24