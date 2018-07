Pjanic scaccia il mercato: «Si leggono tante cose ma io sono qui e voglio la Champions»

Le parole del centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, sul mercato e sulle ambizioni dei bianconeri nella nuova stagione

«Io non ho niente da dire in questo senso, si leggono e sentono delle cose, ma io sto qua e cerco di prepararmi al meglio e trovare la forma migliore. Penso ad allenari al massimo. Il resto non dipende da me». Parole e musica di Miralem Pjanic. Il pianista bianconero ha parlato dagli States e non si è sottratto alle voci di mercato che lo riguardano. Chelsea, Manchester City e Barcellona sarebbero disposte a far follie per il centrocampista della Juventus ma la Vecchia Signora non vorrebbe cederlo a meno che non arrivino 100 milioni di euro.

Pjanic però è concentrato sul da farsi e sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione che è ormai alle porte: «Penso di essere cresciuto come calciatore soprattutto nell’essere più lucido nel gestire la partita. Mi riferisco alle letture tattiche – riporta Tuttosport – Per questo ringrazio il tecnico, che mi ha aiutato in questo senso, e le qualità del gruppo, dei miei compagni. Champions? Abbiamo sempre giocato per provare a vincerla e ci proveremo anche nella nuova stagione. Ogni anno abbiamo raggiunto un livello sempre più alto e siamo sulla strada giusta».