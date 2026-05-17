Playoff Serie B: rimonta d’oro del Monza, il Catanzaro ipoteca la finale. Il tabellone completo

Playoff Serie B: i risultati delle semifinali d’andata, con la rimonta d’oro del Monza e il Catanzaro a valanga. Il tabellone completo

I playoff di Serie B entrano nella fase più calda con la disputa delle prime due semifinali di andata. I verdetti dei primi novanta minuti regalano grandi emozioni e delineano gli scenari in vista delle sfide di ritorno, decisive per staccare il pass per l’ultimo atto che mette in palio la promozione nella massima serie.

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Juve Stabia-Monza: cuore biancorosso e rimonta d’oro

Il Monza compie un’autentica impresa di carattere sul difficile campo del Menti. I brianzoli sono riusciti a ottenere un prezioso pareggio a Castellammare di Stabia, sventando una situazione che si era messa decisamente nei binari sbagliati: la squadra di casa si era infatti portata sul momentaneo 2-0. Nella seconda frazione di gioco, la reazione d’orgoglio degli uomini di Paolo Bianco ha permesso di agguantare il definitivo 2-2.

Un risultato d’oro in vista del match di ritorno: la squadra di Bianco avrà infatti a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione alla finalissima e potrà sfruttare il fattore campo, giocando davanti ai propri tifosi.

Il Catanzaro travolge il Palermo: finale a un passo

Nell’altra semifinale di andata, prova di forza devastante del Catanzaro, che ha letteralmente strapazzato 3-0 il Palermo tra le mura amiche del Ceravolo. I giallorossi hanno dominato l’incontro, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. La formazione calabrese ora dovrà semplicemente difendere il tris al ritorno, in programma il prossimo mercoledì sera al Barbera, dove il Palermo sarà costretto all’impresa per ribaltare il passivo.

Il tabellone dei Playoff di Serie B

Di seguito la situazione dettagliata dei turni e il calendario ufficiale dei prossimi incontri:

TURNO PRELIMINARE

Modena – Juve Stabia 0-1

0-1 Catanzaro – Avellino 3-0

SEMIFINALI (Andata)

Juve Stabia – Monza 2-2

Catanzaro – Palermo 3-0

SEMIFINALI (Ritorno)

Monza – Juve Stabia : Martedì 19 maggio ore 20:00

: Martedì 19 maggio ore 20:00 Palermo – Catanzaro: Mercoledì 20 maggio ore 20:00

FINALI

Andata : Domenica 24 maggio ore 20:00

: Domenica 24 maggio ore 20:00 Ritorno: Venerdì 29 maggio ore 20:00