Plusvalenze Inter, Guardia di Finanza nella sede dei nerazzurri

La Guardia di Finanza irrompe nella sede dell’Inter per acquisire i documenti relativi alle plusvalenze delle stagioni dal 2017 al 2019

Inter indagata dalla Procura di Milano per falso in bilancio. La Guardia di Finanza è entrata nella sede dei nerazzurri per ricevere la documentazione delle plusvalenze di calciatori relative alle stagioni dal 2017 al 2019.

A riferirlo è il Corriere della Sera che parla anche del Milan, ma sul quale, per il momento, non sarebbero emerse irregolarità.