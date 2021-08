PSG, Pochettino: «Abbiamo dominato, fallita un’occasione»

Mauricio Pochettino analizza la sconfitta contro il Lille nella Supercoppa di Francia: ecco le dichiarazioni del tecnico

Mauricio Pochettino, ai microfoni di Amazon, ha parlato della sconfitta in Supercoppa di Francia contro il Lille.

«Sono deluso perché abbiamo fallito l’occasione per vincere un titolo, ma nel complesso abbiamo giocato meglio dei nostri avversari. Abbiamo dominato specialmente ad inizio secondo tempo ma non è bastato per pareggiare i conti, vorrei fare i complimenti al Lille per il successo: siamo solo all’inizio della stagione dunque non c’è bisogno di demoralizzarsi».