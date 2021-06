Pogba: «Il morso di Rudiger? È un amico, non lo punite» – VIDEO

Paul Pogba è tornato sull’episodio del morso di Rudiger durante Francia-Germania: le sue parole

«Per quanto riguarda Antonio posso dire che siamo amici e non è successo nulla di grave. Credo si sia arrabbiato perchè ha rivisto le immagini tv ma è tutto passato. Non sono il tipo che si mette a pregare l’arbitro per ottenere un cartellino».